Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg, Hülstener Straße/ Auto kollidiert mit Fahrradfahrerin

Coesfeld (ots)

Ein Auto und eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen sind am Freitag (28.03.254) am Mühlenweg zusammengestoßen. Gegen 7.55 Uhr befuhr der 26-jährige Autofahrer aus Großenlüder den Mühlenweg. Als er die Hülstener Straße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die die Hülstener Straße in Richtung Dernekamp befuhr. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Autofahrer verzichtete auf medizinische Betreuung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell