PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall auf Osnabrücker Straße - Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Freitag (22.08.) hat sich gegen 17.45 Uhr auf der Osnabrücker Straße, Höhe Höveringhausener Schulweg, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Eine 61-jährige Frau aus Greven war mit ihrem Opel Corsa auf dem Höveringhausener Schulweg in Richtung Osnabrücker Straße gefahren. Sie beabsichtigte die Osnabrücker Straße zu überqueren und in die gegenüberliegende Goldhügelstraße zu fahren.

Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr zeitgleich ein 24-jähriger Ibbenbürener mit seinem Motorrad auf der Osnabrücker Straße in Richtung Lotte. Er musste offenbar, als die Frau aus Greven die Osnabrücker Straße überquerte, stark bremsen. Der Ibbenbürener verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad rutsche über die Fahrbahn in einen angrenzenden Graben. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren im Einsatz, außerdem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Die Osnabrücker Straße war bis 22.30 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 08:52

    POL-ST: Recke, Frau stürzt betrunken mit dem Fahrrad - schwer verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Freitagabend (22.08.) gegen kurz nach 23.00 Uhr ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Raumühlenweg Ecke Witte Moor gerufen worden. Die 53-Jährige aus Recke war mit ihrem Fahrrad vom Raumühlenweg nach links in die Straße Witte Moor in Richtung Tannenweg eingebogen. Dabei stürzte die Frau aus bisher unbekannten Gründen und fiel zu Boden. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:50

    POL-ST: Steinfurt, Motorradfahrer stürzt und landet im Graben - schwer verletzt

    Steinfurt (ots) - Auf dem Mesumer Damm, Höhe Hollich 19, hat sich am Sonntagvormittag (24.08.) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 62-jähriger Mann aus den Niederlanden ist mit seinem Motorrad auf dem Mesumer Damm in Richtung Wettringer Straße gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er kurz vor der Einmündung zu Hollich 19 in einer Linkskurve weiter ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:14

    POL-ST: Rheine, Tageswohnungseinbruch, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Mittwoch (20.08.) sind Unbekannte zwischen 10.00 und 18.30 Uhr in eine Garage eines Hauses an der Fritz-Erler-Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach sind sie über ein Fenster auf der Rückseite der Garage eingestiegen. Dort gelagerte Möbelstücke und das geparkte Auto wurden von den Tätern geöffnet und durchsucht. Was gestohlen wurde, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren