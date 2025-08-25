Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall auf Osnabrücker Straße - Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Freitag (22.08.) hat sich gegen 17.45 Uhr auf der Osnabrücker Straße, Höhe Höveringhausener Schulweg, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Eine 61-jährige Frau aus Greven war mit ihrem Opel Corsa auf dem Höveringhausener Schulweg in Richtung Osnabrücker Straße gefahren. Sie beabsichtigte die Osnabrücker Straße zu überqueren und in die gegenüberliegende Goldhügelstraße zu fahren.

Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr zeitgleich ein 24-jähriger Ibbenbürener mit seinem Motorrad auf der Osnabrücker Straße in Richtung Lotte. Er musste offenbar, als die Frau aus Greven die Osnabrücker Straße überquerte, stark bremsen. Der Ibbenbürener verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad rutsche über die Fahrbahn in einen angrenzenden Graben. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren im Einsatz, außerdem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Die Osnabrücker Straße war bis 22.30 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell