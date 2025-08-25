PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Frau stürzt betrunken mit dem Fahrrad - schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Freitagabend (22.08.) gegen kurz nach 23.00 Uhr ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Raumühlenweg Ecke Witte Moor gerufen worden.

Die 53-Jährige aus Recke war mit ihrem Fahrrad vom Raumühlenweg nach links in die Straße Witte Moor in Richtung Tannenweg eingebogen. Dabei stürzte die Frau aus bisher unbekannten Gründen und fiel zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

