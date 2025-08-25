Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch am Sportplatz Groner Allee - Täter machen Beute

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Mittwoch (20.08.), 20.00 Uhr bis Sonntag (24.08.), 12.00 Uhr sind Unbekannte auf das Gelände eines Sportvereins an der Groner Allee eingebrochen.

Die Täter schnitten in ein Loch in den Stahlzaun am Eingangstor, um auf das Gelände zu gelangen. Sie stahlen einen Markierwagen, der unter einem Dachunterstand abgestellt war.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 zu kontaktieren.

