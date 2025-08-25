POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch am Sportplatz Groner Allee - Täter machen Beute
Steinfurt (ots)
In der Zeit von Mittwoch (20.08.), 20.00 Uhr bis Sonntag (24.08.), 12.00 Uhr sind Unbekannte auf das Gelände eines Sportvereins an der Groner Allee eingebrochen.
Die Täter schnitten in ein Loch in den Stahlzaun am Eingangstor, um auf das Gelände zu gelangen. Sie stahlen einen Markierwagen, der unter einem Dachunterstand abgestellt war.
Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 zu kontaktieren.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell