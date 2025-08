Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Goslar (ots)

Der 19jährige Beteiligte aus dem Landkreis Aurich befährt mit seinem Krad Yamaha als zweiter einer Krad Gruppe die Bundesstraße 4/242 aus Richtung Braunlage kommend, in Richtung Hohegeiß. In einer scharfen, unübersichtlichen Rechtskurve, im S-Kurvenbereich nach dem sog. Tartanplatz, kommt der Beteiligte alleinbeteiligt ohne Fremdeinwirkung aufgrund von Unachtsamkeit, sowie für die Straßenverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, bei Starkregen nach links von der Fahrbahn ab. Er gerät auf die Bankette, kann das Krad dort noch sechs Meter halten, prallt dann aber gegen das Verkehrszeichen 625, welches explizit auf den Kurvenbereich hinweist. Er kommt zu Fall und verletzt sich dabei. Der Beteiligte wird mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Am Krad Yamaha entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalsachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro

i.A. Richter, POK

