POL-DN: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Jülich (ots) - Im Rahmen eines Volleyballturniers am Berufskolleg Jülich in der Bongardstraße kam es am Freitag (07.02.2025) zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der etwa 30 bis 40 Schülerinnen und Schüler beteiligt waren. Ersten Ermittlungen zufolge war ein verbaler Streit zwischen mehreren Schülerinnen gegen 11:00 Uhr der Auslöser für die Körperverletzungen. Ein 19-Jähriger hatte den Streit schlichten ...

mehr