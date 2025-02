Polizei Düren

POL-DN: Lieferfahrer überfallen - Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Am Samstagabend (08.02.2025) wurde ein 21-Jähriger Lieferwagenfahrer aus den Niederlanden Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fesselten ihn und raubten Lachgasflaschen.

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr befand sich der Niederländer mit seinem Lieferfahrzeug auf dem Parkplatz eine Logistikunternehmens in der Industriestraße in Aldenhoven. Vier bislang Unbekannte bedrohten den 21-Jährigen zunächst mit einer Waffe, schlugen ihn nieder. Nachdem sie die Gasflaschen aus dem Inneren des Laderaumes entnommen und in ein mitgeführtes Fahrzeug umgeladen hatten, setzten sie ihr Opfer gefesselt in den Transporter. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Dem Niederländer gelang es sich zu befreien und die Polizei zu rufen. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - ca. 180 cm bis 185 cm groß - 22-23 Jahre alt - schlank - lange, schwarze Haare mit Locken - dunkler "Ziegenbart" - beige Kappe der Marke Gucci - dunkler Trainingsanzug

Täter 2:

- männlich - ca. 165 cm bis 170 cm groß - schlank - 18 bis 20 Jahre alt - schwarzer Trainingsanzug mit Kapuze

Täter 3:

- männlich - etwa 190 cm bis 195 cm groß - muskulös - 25 bis 30 Jahre alt - dunkler Trainingsanzug - niederländischer Akzent

Täter 4

- männlich - etwa 175 cm bis 180 cm groß - 22 bis 23 Jahre alt - gegelte, schwarze Haare - deutsch mit Akzent - dunkler Trainingsanzug.

Das Fluchtfahrzeug konnte durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Aachen in Alsdorf angetroffen werden. Der Fahrer, ein 21-Jähriger aus Aachen wurde festgenommen. Die geraubten Gasflaschen konnten nicht sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell