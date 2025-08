POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.08.2025

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Am Donnerstag, den 31.07.2025, gegen 19:00 Uhr, teilte eine 46-jährige Fahrzeughalterin eines rot-schwarzen VW Golfs, mit Goslarer Kennzeichen, einen Schaden an der linken Fahrzeugseite mit. Der Pkw befand sich zum Tatzeitraum, welcher zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr eingegrenzt werden kann, in der Jacobsonstraße, auf Höhe eines dortigen Sonnenstudios, abgestellt. Auf Grund der ...

