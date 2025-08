Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.08.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, den 31.07.2025, gegen 19:00 Uhr, teilte eine 46-jährige Fahrzeughalterin eines rot-schwarzen VW Golfs, mit Goslarer Kennzeichen, einen Schaden an der linken Fahrzeugseite mit. Der Pkw befand sich zum Tatzeitraum, welcher zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr eingegrenzt werden kann, in der Jacobsonstraße, auf Höhe eines dortigen Sonnenstudios, abgestellt. Auf Grund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass ein derzeit unbekannter Täter die Fahrerseite derartig zerkratzt, sodass ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 750,00 EUR entstand. Die Polizei Seesen bittet daher inständig, dass mögliche Zeugen, welche zum Tatzeitpunkt Beobachtungen getätigt haben, welche auf die Identität des Täters schließen lassen könnten, diese unter der 05381-9440 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht

Weiterhin wurde gegen 19:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 35-jährigen Seesenerin, in der Zimmerstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmittelmarktes, gemeldet. Der Pkw der Geschädigten, ein Opel Astra, welcher auf dem Parkplatz von 14:15 Uhr bis 14:45 Uhr abgestellt war, wurde vermutlich beim Versuch in/aus eine Parklücke zu fahren, mittels eines unbekannten Pkw, am linken Radlauf beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden am Pkw der Geschädigten von ca. 500,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne seine Pflichten nachzukommen. Ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Schneider, PKin

