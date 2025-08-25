PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (24.08.) gegen 22.20 Uhr ist die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Dreihuesweg gerufen worden.

Unbekannte hatten die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Im Objekt durchsuchten sie Zimmer nach Diebesgut. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

