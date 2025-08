POL-HS: Brand eines Stoppelfeldes

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Unbekannte stahlen Schlüssel sowie eine Steckkarte aus einem Pkw, der an der Rather Straße abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (3. August), 22.30 Uhr und Montag (4. August), 7.00 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

