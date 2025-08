Erkelenz-Lentholt (ots) - Ein Akku sowie das Ladegerät eines Laubbläsers wurden aus einem Wirtschaftsgebäude eines Hofes an der Straße In Lentholt gestohlen. Die Tat ereignete sich am Samstag, 2. August, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr