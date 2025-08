POL-HS: Diebstahl von Elektrogeräten

Gangelt-Stahe (ots) - Ein 49-jähriger Geilenkirchener befuhr am Montag, 4. August, gegen 12.00 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Gangelt. Nach Auskunft eines Zeugen, der mit seinem Pkw vor dem Unfallfahrzeug in gleicher Richtung fuhr und an der Straße Zur Platzmühle nach links abbiegen wollte, mussten zwei nachfolgende Pkw hinter ihm verkehrsbedingt warten, da ...

