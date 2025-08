Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Zeugensuche

Gangelt-Stahe (ots)

Ein 49-jähriger Geilenkirchener befuhr am Montag, 4. August, gegen 12.00 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Gangelt. Nach Auskunft eines Zeugen, der mit seinem Pkw vor dem Unfallfahrzeug in gleicher Richtung fuhr und an der Straße Zur Platzmühle nach links abbiegen wollte, mussten zwei nachfolgende Pkw hinter ihm verkehrsbedingt warten, da er einen entgegenkommenden Lkw passieren lassen wollte. Der 49-jährige Unfallfahrer fuhr offenbar aus bislang ungeklärter Ursache an den drei vor ihm wartenden Pkw links vorbei und kollidierte mit dem Lkw. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei, die beiden Fahrzeugführer der verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge, sich zu melden. Auch weitere Unfallzeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 02452 920 0 das Verkehrskommissariat zu kontaktieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

