Hückelhoven (ots) - Auf der Parkhofstraße kam es am Freitag (1. August), gegen 18.50 Uhr, zu einem Ladendiebstahl. Zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, betraten in zeitlichem Abstand eine Drogerie. Sie packten Artikel aus ihren Verpackungen und versteckten diese in den Regalen. Die Artikel steckten sie in eine mitgebrachte Tasche. Als der Mann den Kassenbereich mit einer unbezahlten Sonnenbrille passierte ...

