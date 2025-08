Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Hückelhoven (ots)

Auf der Parkhofstraße kam es am Freitag (1. August), gegen 18.50 Uhr, zu einem Ladendiebstahl. Zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, betraten in zeitlichem Abstand eine Drogerie. Sie packten Artikel aus ihren Verpackungen und versteckten diese in den Regalen. Die Artikel steckten sie in eine mitgebrachte Tasche. Als der Mann den Kassenbereich mit einer unbezahlten Sonnenbrille passierte und das Geschäft verlassen wollte, wurde er von Mitarbeitenden angesprochen. Er und seine Begleiterin wurden in ein Büro geführt. Dort kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung in Folge derer durch die Tatverdächtigen auch Bedrohungen geäußert wurden. Der männliche Täter schubste eine Mitarbeiterin, woraufhin beide Personen flüchten konnten. Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, wirkte südländisch, war etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und trug einen kurzen Oberlippenbart sowie einzelne Barthaare am Kinn. Er hatte kurze, dunkle Haare und war mit einer dunkelblauen Hose, einem schwarzen T-Shirt, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einem beigen Base Cap bekleidet. Er trug eine schwarze Bauchtasche sowie eine Goldkette um den Hals. Die Frau war zirka 40 bis 50 Jahre alt, 165 bis 175 Zentimeter groß und hatte lange dunkle Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Sie wirkte ebenfalls südeuropäisch, trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil und hatte eine schwarze Handtasche mit weißer Aufschrift dabei. Wer hat die Personen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell