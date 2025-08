Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw/ Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Ein Unbekannter schlug am Sonntag, 3. August, gegen 5.03 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Limburger Straße parkte und stahl ein Portmonee samt Inhalt. Der Täter wurde bei seiner Tat von der einer Videoaufzeichnung erfasst. Er war dunkel gekleidet, seine Hose hatte an der Seite einen Streifen. Er trug helle Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell