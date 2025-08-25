Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Milchautomat aufgebrochen - hoher Sachschaden

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in einem Pavillon eines Hofladens an der Königstraße am Freitag (22.08.2025) gegen 22.15 Uhr einen Milchautomaten aufgebrochen.

Die Täter nahmen aus der Kassette des Automaten einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag mit. Außerdem entwendeten sie eine Spardose, in der sich ein niedriger zweistelliger Euro-Betrag befand. An dem Milchautomaten entstand ein großer Schaden. Er bewegt sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Eine Videokamera hat Aufnahmen von zwei Verdächtigen aufgezeichnet. Es handelt sich um männliche Personen. Beide sind schlank, haben dunkle Haare und trugen weiße Masken. Der eine Tatverdächtige war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Badelatschen. Der andere trug eine dunkle Jacke, eine helle Hose und dunkle Badelatschen mit weißem Schriftzug.

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/93 37 45 15.

