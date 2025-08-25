PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Milchautomat aufgebrochen - hoher Sachschaden

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in einem Pavillon eines Hofladens an der Königstraße am Freitag (22.08.2025) gegen 22.15 Uhr einen Milchautomaten aufgebrochen.

Die Täter nahmen aus der Kassette des Automaten einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag mit. Außerdem entwendeten sie eine Spardose, in der sich ein niedriger zweistelliger Euro-Betrag befand. An dem Milchautomaten entstand ein großer Schaden. Er bewegt sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Eine Videokamera hat Aufnahmen von zwei Verdächtigen aufgezeichnet. Es handelt sich um männliche Personen. Beide sind schlank, haben dunkle Haare und trugen weiße Masken. Der eine Tatverdächtige war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Badelatschen. Der andere trug eine dunkle Jacke, eine helle Hose und dunkle Badelatschen mit weißem Schriftzug.

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/93 37 45 15.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:33

    POL-ST: Tecklenburg, Kiosk auf Sportplatz aufgebrochen - Getränkekisten entwendet

    Steinfurt (ots) - Auf dem Sportplatz an der Von-Varendorff-Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstag (21.08.2025), 21.00 Uhr und Freitag (22.08.2025), 12.52 Uhr den Lagerraum eines Kiosks aufgebrochen. Die Täter rissen die Tür aus der Holzhütte. Aus dem Lagerraum nahmen sie dann fünf Getränkekisten mit. Der entstandene Schaden liegt insgesamt im unteren ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:06

    POL-ST: Rheine, Automat auf Sportplatz aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Unbekannte haben in Hauenhorst zwischen Samstag (23.08.2025), 13.00 Uhr und Sonntag (24.08.2025), 12.15 Uhr, einen Eisautomaten auf dem Gelände eines Sportvereins am Hessenweg aufgebrochen. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise auf den Sportplatz. Dort hebelten sie einen Eisautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Die Höhe des Betrags ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren