Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrecher gestört

Ibbenbüren (ots)

Am Montagabend (25.08.) ist die Polizei gegen 23.20 Uhr zu einem Einfamilienhaus in den Föhrengrund gerufen worden.

Dort konnte ein Zeuge beobachten, wie ein unbekannter Mann mit einer Taschenlampe in der Hand vor einem Fenster auf dem Nachbargrundstück stand. Er versuchte mit einem unbekannten Gegenstand das Fenster einzuschlagen.

Der Unbekannte entdeckte den Nachbarn, ließ von dem Fenster ab und versteckte sich. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Er soll männlich und etwa 20 Jahre alt sein. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schmale Statur und trug eine schwarze Strickmütze mit dunkler Kleidung.

Am Fenster entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

