Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Kollision zwischen Auto und E-Bike

Lienen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (25.08.) ist ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden.

Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann aus Lienen mit seinem Auto auf der Straße Am Stutenpatt. Von dort beabsichtigte er nach rechts auf die Lengericher Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der 64-jährige Mann aus Lienen mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Lengericher Straße in Richtung Lengerich. Beim Abbiegen kollidierte das Fahrzeug des 83-Jährigen mit dem von rechts kommenden E-Bike.

Der 64-Jährige ist daraufhin gestürzt und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen hat ihn in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell