POL-ST: Lienen, Kollision zwischen Auto und E-Bike
Lienen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Montag (25.08.) ist ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden.
Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann aus Lienen mit seinem Auto auf der Straße Am Stutenpatt. Von dort beabsichtigte er nach rechts auf die Lengericher Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der 64-jährige Mann aus Lienen mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Lengericher Straße in Richtung Lengerich. Beim Abbiegen kollidierte das Fahrzeug des 83-Jährigen mit dem von rechts kommenden E-Bike.
Der 64-Jährige ist daraufhin gestürzt und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen hat ihn in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.
Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 4.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell