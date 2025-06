POL-LDK: Unfallzeugen gesucht + A6 touchiert + in Bäckerei eingebrochen + Frontalzusammenstoß in der Hessenstraße

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Unfallzeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am 24.05.2025 war eine BMW-Fahrerin in der Berliner Straße unterwegs. Sie hielt an der rotzeigenden Ampel zur B277 an. Als die Ampel auf grün umschaltete, fuhr sie an. Plötzlich krachte ein Auto in das Heck des grauen 1-er BMW der 33-Jährigen. Der Unfallfahrer flüchtete im Anschluss über die B277 in Richtung Herborn ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur am Heck des 1-er BMW wird rund 4.000 Euro kosten. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall an der Ampelanlage um 17:10 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Fahrer des Unfallfahrzeugs, bei dem es sich um einen weißen Dacia Sandero mit DIL-Kennzeichen handelt, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn- A6 touchiert

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße touchierte ein Unbekannter am Freitag (06.06.6025) zwischen 16:50 Uhr und 17:20 Uhr einen geparkten Audi und hinterließ einen 1.000 Euro teuren Schaden an der linken hinteren Stoßstange. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Ehringshausen - in Bäckerei eingebrochen

Zwischen 18:30 Uhr am Dienstag (10.06.2025) und 04:20 Uhr heute Morgen (11.06.2025) drangen Unbekannte in die Bäckerei in der Kölschhäuser Straße ein. Sie hebelten die Eingangstür ein und betraten den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten die Eindringlinge ohne Beute. Der Schaden an der Tür wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Frontalzusammenstoß in der Hessenstraße

26.500 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Vormittag (10.06.2025). Eine Ford-Fahrerin war gegen 11:10 Uhr aus Rechtenbach kommend in Richtung Weidenhausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 passierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sie übersah dabei offenbar einen ihr entgegenkommenden roten Vito einer 35-Jährigen und krachte frontal in den Daimler. Die Vito-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die 58-jährige Ford Puma-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

