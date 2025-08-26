PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrug über Socialmedia

Rheine (ots)

Am Montagabend (25.08.) ist eine 46-Jährige Opfer eines Socialmedia-Betrugs geworden.

Die Frau hat auf einem Account ihrer Nachbarin eine Anzeige gesehen, die versprach, eine Geldanlage in kurzer Zeit zu verdoppeln. Da die Frau aus Rheine ihre Nachbarin gut kennt, hat sie diese über die sozialen Netzwerke angeschrieben und sich danach erkundigt. Was sie nicht wusste: Der Account der Nachbarin wurde gehackt. Die Betrüger antworteten der Rheinenserin über den Account der Nachbarin, dass die Anzeige richtig sei und bestätigten ihr die Verdopplung von Geldanlagen. Zusätzlich erhielt die 46-Jährige einen Link zu einem anderen Account, bei dem sie einen mittleren dreistelligen Betrag investierte.

Erst nach der Investition stellte sich heraus, dass der Socialmedia-Account der Nachbarin gehackt wurde und die Rheinenserin so Opfer eines Betruges geworden ist. Sie erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt nochmal ausdrücklich vor Betrügereien im Internet. Seien sie misstrauisch gegenüber Anzeigen in den Sozialen Medien über vermeintlich gute Geldanlagen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  26.08.2025 – 08:55

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Geschäft an der Marktstraße

  26.08.2025 – 08:51

    POL-ST: Lienen, Kollision zwischen Auto und E-Bike

  26.08.2025 – 08:48

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbrecher gestört

