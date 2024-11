POL-MFR: (1155) Einbruch in Cafe - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (09.11.2024) raubten Unbekannte den Rucksack eines Mannes im Erlanger Stadtteil Bruck. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 43-jähriger Mann verständigte gegen 02:40 Uhr die Polizei und gab an, dass er soeben beraubt wurde. Der 43-Jährige ging kurz zuvor die Bayernstraße auf dem Gehweg in Richtung Leipziger Straße. Kurz nach dem Neumühlsteg schubsten ...

mehr