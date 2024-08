Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle suchen Kellerverschläge und Einfamilienhaus heim

Pfungstadt (ots)

Nach Einbrüchen im Laufe des Sonntags (25.8.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Akazienweg. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen sie dafür ein Fester auf. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge mehrere Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob sie etwas erbeuten konnten, steht bisher noch nicht abschließend fest. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. In der Mühlstraße gelangten Unbekannte in die Kellerräume eines dortigen Mehrparteienhauses. Zeugen bemerkten die Spuren der Einbrecher gegen 16.15 Uhr am Nachmittag. Aus einem Kellerabteil entwendeten sie einen E-Scooter und suchten anschließend das Weite. Ob sie bei ihrem Einbruch noch mehr erbeuteten, muss noch geklärt werden. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

