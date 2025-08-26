Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall, Radfahrer schwer verletzt, Kollision im Kreuzungsbereich

Neuenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen (26.08.25) um kurz vor 09.00 Uhr ein 73-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Zunächst fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Ochtrup mit einem schwarzen BMW auf dem Bergweg in Richtung Rheiner Straße. An der Kreuzung mit der Brückenstraße wollte er geradeaus fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem 73-Jährigen aus Neuenkirchen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Brückenstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung ehemalige Bahntrasse unterwegs war.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell