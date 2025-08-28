PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Weimar (ots)

Sachschaden im fünfstelligen Bereich bei vier kaputten Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern auf der L1060 zwischen Schwarza und Tannroda. Ein aus Richtung Schwarza kommender Fordfahrer war im Begriff am Abzweig Krakendorf nach links abzubiegen, als er hierbei mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Suzuki kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen einen aus Krakendorf kommenden VW Crafter und der Suzuki gegen einen aus Schwarza kommenden Skoda geschleudert. In der Folge mussten die drei Pkw durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Einzig der Transporter war noch fahrbereit. Nach erstem Anschein kamen jedoch alle Beteiligten glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

