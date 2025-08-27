PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradunfall - Zeugen und Beteiligter gesucht

Jena (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr befuhr ein Radfahrer den Einmündungsbereich Rudolstädter Straße / Hopfenweg. Dort ist er von einem unbekannten Radfahrer überholt und dabei touchiert worden. In der Folge geriet der Radler ins Straucheln und stürzte. Der Unbekannte drehte sich kurz um, fuhr dann aber weiter. Mit leichten Verletzungen begab sich der Verunfallte nach Hause und verständigte die Polizei per Onlineanzeige. Der unbekannte Radfahrer soll etwa 50 Jahre alt gewesen und von schlanker Statur sein. Auf seinen blonden Haaren trug er ein Basecap. Markant war noch ein kariertes Hemd, welches er getragen hat. Zur Klärung des Unfallgeschehens werden nun der Beteiligte und weitere Zeugen gesucht. Bitte wenden sie sich an die Jenaer Polizei unter 03641 81-0 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

