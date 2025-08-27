PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Ein bis zwei Gläschen zu viel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Einen zu hohen Atemalkoholwert pustete am Dienstagabend ein 24-Jähriger in der Jenaer Straße. Der Fahrer geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei und musste anschließend seinen Pkw stehenlassen. Der Grenzwert von 0,5 Promille war überschritten, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist. Er hat nun mit einer hohen Geldbuße und einem Fahrverbot zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

