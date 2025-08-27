Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Essenreklamation gipfelt in Körperverletzung

Jena (ots)

Da eine gelieferte Pizza vom Kunden reklamiert wurde, erschien der Lieferant am frühen Mittwochmorgen erneut vor der Lieferanschrift in der Clara-Zetkin-Straße. Dort forderte er den Kunden auf, vor den Wohnblock zu kommen. Als dieser der Aufforderung nachkam, warteten draußen zwei weitere Männer, die ihn dann verprügelten. Mit Schlägen an den Kopf führten sie ihm Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die drei Männer flüchteten nach der Tat unerkannt. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell