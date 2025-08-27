Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Brand am Waldrand Bad Berka, nahe des Klinikums. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um vorsätzliche Brandstiftung. Unbekannte Täter entzündeten mit einem unbekannten Brandbeschleuniger einen Stapel Fichtenholz. Durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden, so dass lediglich ein Baumstamm in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

