LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots) - Am Montagnachmittag meldete eine Ehefrau ihren 87-jährigen Mann als vermisst. Aufgrund seines Krankheitsbildes war dieser in Gefahr, da er unter anderem orientierungslos ist und wenig Kleidung trug. Mit Unterstützung eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers wurden die Bereiche in Jena-West und Süd abgesucht. Kurz nach Mitternacht fanden die suchenden Beamten den durchnässten Mann in der Nähe der ...

