Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Die Grenze überschritten war bei einem Fahrzeugführer am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Jenaer Straße. Der 44-Jährige pustete einen Wert über 0,5 Promille, sodass damit die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Alkoholverstoß wird ihm eine hohe Geldbuße und ein Fahrverbot kosten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

