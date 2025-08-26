LPI-J: Berauscht unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Die Grenze überschritten war bei einem Fahrzeugführer am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Jenaer Straße. Der 44-Jährige pustete einen Wert über 0,5 Promille, sodass damit die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Alkoholverstoß wird ihm eine hohe Geldbuße und ein Fahrverbot kosten.
