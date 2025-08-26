LPI-J: Sprit abgezapft
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Camburg: Auf das umzäunte Gelände eines Bauhofes in Camburg verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmorgen. Dort wurde gewaltsam in ein Fahrzeug eingedrungen und aus dessen Tank knapp 60 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Tatort wurde durch die Polizei aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.
