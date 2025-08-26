PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreiche Vermisstensuche

Jena (ots)

Am Montagnachmittag meldete eine Ehefrau ihren 87-jährigen Mann als vermisst. Aufgrund seines Krankheitsbildes war dieser in Gefahr, da er unter anderem orientierungslos ist und wenig Kleidung trug. Mit Unterstützung eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers wurden die Bereiche in Jena-West und Süd abgesucht. Kurz nach Mitternacht fanden die suchenden Beamten den durchnässten Mann in der Nähe der Saale im Ortsteil Göschwitz. Gerade noch rechtzeitig konnten sie ihn dem Rettungsteam übergeben. Die nasse Kleidung resultierte vermutlich aus einem Abstecher in den Fluss, Hinweise auf eine strafbare Handlung lagen nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

