Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Musizieren genervt

Weimar (ots)

Den gestrigen Vormittag verbrachte eine 59-jährige ehemalige Musiklehrerin in Bad Berka mit dem Spielen ihrer Trommel. Nach einer gewissen Zeit nervte das einen 31-jährigen Hausbewohner, der daraufhin das Gespräch suchte. Nach einem entsprechenden Wortgefecht signalisierte die Musikerin, dass sie nun weitermachen möchte und schloss die Tür. Der Mann geriet daraufhin so in Rage, dass er gegen die Wohnungstür trat. Aufgrund des entstandenen Schadens muss er sich nun wegen einer Sachbeschädigung verantworten. Der Hausmeister des Wohnhauses musste sich um die Verschlusssicherheit der Tür kümmern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell