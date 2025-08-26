PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Vorfahrtsfehler Radfahrer touchiert

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer den Parkplatz des Hauptfriedhofes. Als er auf die Berkaer Straße auffahren wollte, übersah er den stadteinwärts fahrenden 62-jährigen Fahrradfahrer, der wiederum auf den Friedhofparkplatz fahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 800 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:11

    LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz bei Streifentätigkeit aufgedeckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montagabend wurde im Rahmen der Streifentätigkeit, an der Ecke Heidenberg/Königstraße in Apolda, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei dem 37-jährigen Weimarer wurde bei einer Personenkontrolle in seinem Taschenuhrenfach eine Cliptüte mit Crystal Meth gefunden. Das Crystal Meth wurde beschlagnahmt und der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:26

    LPI-J: Im Zug beleidigt und bedroht - Zeugen gesucht

    Weimarer Land/Apolda (ots) - Ilmtal-Weinstraße: Bereits am Dienstag den 05. August 2025 ereignete sich in der Regionalbahn von Weimar in Richtung Leipzig ein Sachverhalt, wo mehrere Reisende sowohl Beleidigt, teils auch antisemitisch, und verbal bedroht wurden. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann ging hierbei verbal aggressiv gegen eine ältere Dame sowie ihr, augenscheinliches, Enkelkind vor. Um dies zu ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:49

    LPI-J: Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen

    Weimar (ots) - Am Sonntagabend wurde durch einen noch unbekannten Täter aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses in Weimar-West ein Einkaufswagen geworfen. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei gerufen. Der Einkaufswagen prallte in einem Gebüsch neben dem Fußweg auf und zerbrach in zwei Teile. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Werfers wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren