Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Vorfahrtsfehler Radfahrer touchiert

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer den Parkplatz des Hauptfriedhofes. Als er auf die Berkaer Straße auffahren wollte, übersah er den stadteinwärts fahrenden 62-jährigen Fahrradfahrer, der wiederum auf den Friedhofparkplatz fahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 800 Euro geschätzt.

