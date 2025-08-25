LPI-J: Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen
Weimar (ots)
Am Sonntagabend wurde durch einen noch unbekannten Täter aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses in Weimar-West ein Einkaufswagen geworfen. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei gerufen. Der Einkaufswagen prallte in einem Gebüsch neben dem Fußweg auf und zerbrach in zwei Teile. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Werfers wurden aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell