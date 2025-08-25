LPI-J: Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag hatte ein 64-Jähriger in Schöndorf seinen Grill angezündet. Dies störte einen 45-jährigen Nachbarn, der daraufhin forderte, dass der Grill wieder ausgemacht wird. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Rangelei endete. Der Griller griff den 45-Jährigen an und verletzte ihn leicht am Hals. Dabei bedrohte er ihn auch noch mit Worten. Gegen den ...

