LPI-J: Nach Vorfahrtsfehler Radfahrerin touchiert
Weimar (ots)
Am Sonntagvormittag befuhr eine 81-jährige Seat-Fahrerin die "Wassermühle" in Niederzimmern in Fahrtrichtung Hopfgarten. An der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Friedegasse missachtete sie die Vorfahrt einer 68-jährigen Pedelec-Fahrerin, wodurch es zum frontalen Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt zur Behandlung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auch ein Rettungshubschrauber war kurzzeitig im Einsatz, jedoch aufgrund der glücklicherweise nur leichten Verletzungen nicht notwendig.
