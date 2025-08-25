PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Lippersdorf-Erdmannsdorf: Die Bitte eines Polizisten, bei einer Verkehrskontrolle den Führerschein vorzuzeigen, konnte ein Fahrzeugführer am Sonntagabend nicht nachkommen. Der 52-Jährige geriet in Lippersdorf in eine Kontrolle, konnte aber kein Dokument aushändigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurde bekannt, dass der Fahrzeughalter den Umstand kannte und den Mann trotzdem die Fahrt gewähren ließ. Aus diesem Grund ist gegen beide eine Anzeige aufgrund des Verkehrsdeliktes erstattet worden. Im Anschluss ging es für den 52-Jährigen zu Fuß weiter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

