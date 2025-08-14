Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei weitere Einsätze für die Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

In der letzten Nacht mussten die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Dinslaken noch zweimal ausrücken. Als erstes ging es gegen 21:50 Uhr zur Steinstr. im Ortsteil Lohberg. Ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung sollte dort ausgelöst haben. Sichtbare Anzeichen für ein Brandereignis waren von außen aber nicht zu erkennen. Die Feuerwehrkräfte verschafften sich einen Zugang in die Wohnung und kontrollierten diese. Es bestätigte sich, dass kein Brandereignis vorlag. Augenscheinlich lag bei einem Rauchwarnmelder ein technischer Defekt vor. Der Rauchwarnmelder wurde ausgeschaltet und die Feuerwehr beendete nach ca. 30 Minuten ihren Einsatz. Die nächste Alarmierung der hauptamtlichen Kräfte war gegen 23:00 Uhr. Diesmal lag die Einsatzstelle auf der Theodor-Körner-Strasse. Ein Mülleimer war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Er wurde durch die alarmierten Einsatzkräfte mit einem S-Rohr abgelöscht. Gegen 23:20 Uhr war der Einsatz beendet und die Feuerwehreinsatzkräfte konnten wieder zu ihrem Standort einrücken.

