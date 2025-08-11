Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Garagenbrand

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am heutigen Abend kam es auf der Jägerstraße zu einem Garagenbrand. Nachdem der Notruf gegen 18:45 Uhr in der Kreisleitstelle eingegangen war, erfolgte umgehend die Alarmierung der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld. Vor Ort stellte sich heraus, dass es durch Abflämmen von Unkraut zu einem Heckenbrand an einer Garage kam. Die Anwohner hatten bereits erfolgreich Löschmaßnahmen mittels Pulverlöscher und Gartenschlauch eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten nur noch den betroffenen Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei konnten keine weiteren Gefahren mehr erkannt werden. Personen kamen nicht zu schaden. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell