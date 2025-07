Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zimmerbrand mit mehreren Personen in Gefahr.

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen um 04:05 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu dem Einsatzstichwort Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in die Dinslakener Innenstadt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielt der Führungsdienst die Rückmeldung von der Kreisleitstelle Wesel, dass im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Scharnhorststrasse eine Wohnung brennen und im Haus mehrere Personen sein sollen. Bei Ankunft an der Einsatzstelle konnte festgestellt werden, dass die zuvor eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei bereits alle mitbewohnenden Personen aus dem Haus führen konnte. Diese wurden zur Sichtung einem Notarzt des Rettungsdienstes vorgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konzentrierten sich auf die Löschmaßnahmen der brennenden Erdgeschosswohnung und eine Eingrenzung der Schadensausbreitung durch den entstehenden Rauch. Dazu wurden zwei Trupps mit schwerem Atemschutz mit Hohlstrahlrohr und Überdruckbelüfter eingesetzt. Ein weiterer Trupp stand als Sicherheitstrupp bereit. Durch das Feuer wurde die betroffene Wohnung so weit in Mitleidenschaft gezogen, dass diese unbewohnbar ist. Was zu dem Feuer geführt hat, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr konnte jedoch durch das schnelle Vorgehen den Schaden auf die Brandwohnung begrenzen, sodass nach Abschluss aller feuerwehrtechnischen Maßnahmen die übrigen bewohnenden Personen wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Die bewohnende Person aus der Brandwohnung wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Im Einsatz sind die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte, der Führungsdienst inkl. Hintergrunddienst, die IuK-Einheit mit einem Einsatzleitwagen zur Führungsunterstützung und der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug gewesen. Nach ca. zwei Stunden konnten alle Einheiten wieder zu ihren Standorten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell