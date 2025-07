Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gasgeruch, Wasser im Keller und ein ausgelöster Heimrauchmelder beschäftigten die Feuerwehr Dinslaken am Montag.

Die Feuerwehr Dinslaken rückte heute Morgen um 10:45 Uhr mit den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld zu einem Wohnhaus an der Turmstrasse aus. Die Bewohnende Person vernahm einen außergewöhnlichen Geruch im Keller und vermutete austretendes Erdgas aus den Versorgungsleitungen. Sicherheitshalber wurde daraufhin Feuerwehr alarmiert. Mit gemeinschaftlicher Unterstützung der Stadtwerke Dinslaken konnte durch Einsatz von Gas-Messtechnik jedoch eine Gefährdung durch Gas ausgeschlossen werden, sodass die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr nach 60 Minuten wieder an ihren Standorten gewesen sind. Kurz darauf erfolgte der nächste Alarm für die Feuerwehr. Ein Rohrbruch hatte einen Kellerraum eines Wohnhauses geflutet. Das Team des hauptamtlichen Hilfeleistungslöschfahrzeuges machte sich umgehend auf den Weg nach Eppinghoven zur Rheinaue. Mithilfe einer Schmutzwassertauchpumpe konnte das Leitungswasser, welches ca. 20cm hoch in dem Keller stand, abpumpen. Nach den starken Regenschauern am Nachmittag wurde die Feuerwehr dann noch zu einem vermeintlich gefluteten Keller in den Ortsteil Hiesfeld gerufen. Der Wasserstand in dem betroffenen Keller war jedoch so gering, dass die Schmutzwasserpumpe der Feuerwehr nicht effektiv arbeiten konnte. Um 19:31 Uhr wurde der hauptamtliche Löschzug mit Führungsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug und Drehleiter zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Ortsteil Eppinghoven alarmiert. Angebranntes Essen sorgte für eine bestimmungsgemäße Auslösung des Rauchwarnmelders. Die bewohnende Person konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den betreffenden Topf vom Herd nehmen, sodass außer intensives Lüften keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr notwendig gewesen sind.

