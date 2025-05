Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrer versteckte sich vor der Polizei: Hände und Füße lugten aus Kofferraum heraus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0490

Der aggressive Fahrstil eines Audi-Fahrers fiel der Polizei am Donnerstagmorgen (29.5.2025) um 3.50 Uhr auf der Steinstraße auf. Das Streifenteam fuhr über die Steinstraße auf die Kreuzung Leopoldstraße zu, als der Audi auf der entgegenkommenden Spur ein anderes Auto rechts überholte und dafür stark beschleunigend einen Radweg nutzte.

Anschließend bog der zunächst unbekannte Fahrer auf einen Parkplatz der Feuerwehr ab. Die Polizeibeamten wendeten und folgten dem Audi. Vier Insassen hielten sich in dem Auto auf - der Fahrersitz allerdings war leer. Schnell gab es einen ersten Hinweis darauf, wo sich der Fahrer aufhalten könnte:

Aus dem Kofferraum lugten Hände und Füße hervor.

Es waren die Hände und Füße eines 22-Jährigen, der sich mit denselben massiv gegen die drei Polizeibeamten wehrte, die ihn aus dem Kofferraum herausziehen wollten. Mit Schlägen und Tritten verletzte der Mann die Beamten. Vom Parkplatz der Feuerwehr fuhr der aus dem Kofferraum gezogene Tatverdächtige in eine Polizeiwache.

Nicht in dem Audi, sondern gefesselt in einem Streifenwagen der Polizei, die einen Arzt verständigte. Der Arzt nahm dem 22-Jährigen eine Blutprobe ab. Die zweite Fahrt in einem Streifenwagen führte an diesem Morgen in einen Gewahrsamsraum der Polizei.

Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen. Dabei geht es um das Fahren unter Alkoholeinfluss und den tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

