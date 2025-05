Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt 25-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt auf der A44 fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0481

Am Montagnachmittag (26.05.) gegen 16:30 Uhr flüchtete ein VW-Fahrer, der auf der A 44 bei Unna in Fahrtrichtung Dortmund von der Polizeikontrolliert werden sollte. Die Beamten konnten den 25-jährigen Fahrer in Fröndenberg vorläufig festnehmen.

Die Polizisten wollten den Fahrzeugführer hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit überprüfen und gaben Anhaltezeichen. Zunächst befolgte der Mann die Weisungen der eingesetzten Beamten und folgte dem Streifenwagen. Kurz vor dem Kontrollort beschleunigte der Fahrer den Pkw und flüchtete mit bis zu 200 km/h über den Seitenstreifen der Autobahn. Um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, brachen die Polizisten die Verfolgung ab.

Im Zuge einer parallel eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Straße "Bilmericher Weg" erneut festgestellt werden. Der Fahrer missachtete abermals die Anhaltezeichen und flüchtete erneut. Das Auto kam vom Bilmericher Weg in Fröndenberg von der Fahrbahn ab und blieb auf einer Grünfläche stehen. Es war so stark beschädigt, dass der Fahrer mit dem Wagen nicht weiterfahren konnte. In dem VW saßen zwei Personen.

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort stellte die Polizei fest, dass der 25-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ist unklar, wem der VW gehört. Der 52-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den rumänischen Fahrer vorläufig festgenommen. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann entlassen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

