POL-DO: Alle guten Dinge sind drei: Notorische Diebe in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Ladendiebstähle gehören zu den Einsätzen, mit denen die Polizei täglich konfrontiert ist. Innerhalb einer Woche gelang es den Beamten, gleich drei notorische Diebe festzunehmen. Das Trio sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (20.05.) wurden die Beamten gegen 15 Uhr zu einem Bekleidungsgeschäft auf dem Westenhellweg gerufen. Der Ladendetektiv hatte einen Mann erwischt, welcher drei Shirts stehlen wollte. Bereits gegen 13 Uhr habe dieser in dem Geschäft Kleidung entwendet und konnte zunächst entkommen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamten durch den Ladendetektiv eines Drogeriemarktes angesprochen: Dieser erkannte den Mann wieder, da er am selben Tag mehrere Parfüms gestohlen hatte. Die Beamten nahmen den Mann, einen 34-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz, fest und fertigten Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls und Hausfriedensbruch - der 34-Jährige hatte in beiden Geschäften bereits Hausverbot.

Am Donnerstag (22.05.) erwischte der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Münsterstraße gegen 13:30 Uhr einen Mann, welcher Deodorants und Parfüms einsteckte. Beim Versuch, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, wurde er aufgehalten. Bei der Durchsuchung des 54-jährigen Polen (ohne festen Wohnsitz) fanden die Beamten ein Messer, welches sich griffbereit in seiner Bauchtasche befand. Die Folgen: Eine vorläufige Festnahme und eine Strafanzeige wegen des Diebstahls mit Waffen.

Am Dienstagabend (27.05.) bemerkte ein 45-jähriger Dortmunder, dass sein geparkter BMW an der Mallinckrodtstraße aufgebrochen wurde. Es fehlten unter anderem mehrere Kilo Tee, Zigaretten und eine Weste. Wenig später traf der 45-Jährige in einem Kiosk an der Münsterstraße auf einen Mann, der genau diese Weste trug. Gemeinsam mit weiteren Zeugen hielt er den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen (einen 42-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz) fest und fertigten eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Die Suche nach dem Diebesgut dauert an.

In allen drei Fällen wurden die Tatverdächtigen dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Dortmund vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen das Trio.

