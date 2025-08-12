FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage
Dinslaken (ots)
Heute morgen gegen 05:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Hauptwache zur Bärenstraße aus. Dort hatte in einem Bäckereifachbetrieb die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Einsatz dauerte nur ca. 30 Minuten, da bei der Erkundung keine Gefahren festgestellt wurden. Ohne weitere Maßnahmen durchführen zu müssen, rückten die Einsatzkräfte wieder zu ihrem Standort ein.
