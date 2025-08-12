PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Dinslaken (ots)

Heute morgen gegen 05:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Hauptwache zur Bärenstraße aus. Dort hatte in einem Bäckereifachbetrieb die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Einsatz dauerte nur ca. 30 Minuten, da bei der Erkundung keine Gefahren festgestellt wurden. Ohne weitere Maßnahmen durchführen zu müssen, rückten die Einsatzkräfte wieder zu ihrem Standort ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

