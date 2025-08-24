Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit dem Fahrrad angefahren und geflüchtet

Hermsdorf (ots)

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Hermsdorf, Am Neuen Haus (Gartenanlage "Roter Strumpf"). Ein Ehepaar war gerade zu Fuß auf dem Weg in ihren Garten, als ein unbeleuchteter Radfahrer in die Straße einfuhr und mit dem 51 Jährigen Fußgänger kollidierte. Während sich die Zeugen um den verletzten Fußgänger kümmerten, hob der Radfahrer sein Rad auf und flüchtete von der Unfallstelle. Auf Grund der Dunkelheit an der Unfallstelle kann der Radfahrer derzeit nicht weiter beschrieben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche weitere Angaben zum Sachverhalt machen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell