Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Skrupelloser Schlag

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden vom 23.08.2025 kam es im Bereich Jena- Zentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 37- jährigen Mannes. Dieser befand sich auf dem Heimweg, als ihn plötzlich eine unbekannte Person gegen den Kiefer schlug. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine schwere Gesichtsverletzung. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund seiner Verletzung musste der Geschädigte stationär im Klinikum untergebracht werden. Der Geschädigte konnte keine Angaben zur Personenbeschreibung machen. Im Stadtgebiet sollen sich laut Geschädigten, jedoch einige Passanten befunden haben, die die Tat möglicherweise bezeugen könnten. Wer Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 03641-810 melden.

