LPI-J: Fragwürdiger Musikgeschmack
Apolda (ots)
Ein hellhöriger Zeuge teilte der Polizeiinspektion Apolda am frühen Abend des 22.08.2025 mit, dass in der Promenade in Apolda wohl verfassungsfeindliche Musik abgespielt wird. An besagtem Bereich konnten die Kollegen dann eine Gruppe von 15 Jugendlichen antreffen. Alle Personalien wurden erhoben und die Musikbox wurde sichergestellt, um ein weiteres Abspielen der Musik mit fragwürdigen Inhalt zu unterbinden. Die Polizei Apolda bittet Bürger, welche eventuell ebenfalls die Musik gehört haben, sich telefonisch unter 03644-541-0 zu melden.
Anzeige wurde gefertigt!
