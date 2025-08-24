PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fragwürdiger Musikgeschmack

Apolda (ots)

Ein hellhöriger Zeuge teilte der Polizeiinspektion Apolda am frühen Abend des 22.08.2025 mit, dass in der Promenade in Apolda wohl verfassungsfeindliche Musik abgespielt wird. An besagtem Bereich konnten die Kollegen dann eine Gruppe von 15 Jugendlichen antreffen. Alle Personalien wurden erhoben und die Musikbox wurde sichergestellt, um ein weiteres Abspielen der Musik mit fragwürdigen Inhalt zu unterbinden. Die Polizei Apolda bittet Bürger, welche eventuell ebenfalls die Musik gehört haben, sich telefonisch unter 03644-541-0 zu melden.

Anzeige wurde gefertigt!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

