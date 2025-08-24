PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Am 23.08.2025 ereignete sich gegen 22:00 Uhr auf der B255 zwischen den Ortsgemeinden Hellenhahn-Schellenberg und Rennerod ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf befuhr mit ihrem Fahrzeug die B255 in Fahrtrichtung Rennerod. Hierbei übersah sie während eines Überholvorganges die entgegenkommende 58-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein. Infolgedessen kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem sich eins der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge überschlug. Die Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Die beiden Fahrzeugführerin sowie ein Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Die B255 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen den genannten Ortschaften vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 04:55

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Kadenbach (ots) - Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 15:15 Uhr, wurde ein 16-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B49 leicht verletzt. Der Fahrer befuhr die B49 in Fahrtrichtung Montabaur und kam beim Einfahren in den fließenden Verkehr ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen verlor er die Kontrolle über das Motorrad und überschlug sich mehrfach. Der 16-Jährige wurde ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 01:27

    POL-PDMT: Rollerfahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle

    Endlichhofen - Nastätten (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streife der Polizeiinspektion St. Goarshausen ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf, an welchem offensichtlich kein Kennzeichen angebracht war. Bei Betätigung der polizeilichen Anhaltesignale versuchte sich der Rollerfahrer sodann der Verkehrskontrolle zu entziehen, verunfallte jedoch auf seiner Flucht. Der 18-jährige Fahrer, ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 16:25

    POL-PDMT: Meudt - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

    Meudt (ots) - Am Freitag, dem 22.08.2025 gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Opelfahrer aus Arzbach hinter einem Mercedesfahrer sowie einem langsam fahrenden Traktor, die L300 aus Richtung Meudt kommend, in Fahrtrichtung Boden. Ungefähr auf Höhe der Entsorgungsanlage "WAB Deponie Meudt", kurz vor einer Kurve, setzte der Opelfahrer zum Überholen des Mercedes und des Traktors an, als ihm plötzlich ein anderer, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren